Após eliminação na Libertadores, Atlético-MG pega o Bahia prometendo vida nova no Brasileirão

Ainda sob o impacto da eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores pelo Palmeiras, o Atlético-MG volta às atenções para o Brasileirão, onde apesar de vir de vitória, está em baixa na tabela. Em casa, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), o time mineiro recebe o Bahia, neste domingo, às 11h, em jogo válido pela 19ª e última rodada do primeiro turno.

Atualmente com 24 pontos, o Atlético-MG iniciou a rodada como décimo colocado e até está na zona de classificação para a Sul-Americana de 2024, mas antes de vencer o São Paulo na rodada passada, por 2 a 0, vinha em um jejum de oito jogos. Agora, o principal objetivo na temporada é conquistar uma vaga na Libertadores do ano que vem via Brasileirão.

O técnico Felipão tem dois desfalques para armar o Atlético-MG. O zagueiro Igor Rabello e o meia Hyoran sofreram lesões musculares no duelo contra o Palmeiras e estão entregues ao departamento médico, ainda sem data prevista para o retorno.

Igor Rabello está com uma lesão no posterior da coxa direita, enquanto Hyoran sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa direita. O meia Zaracho é outro jogador que segue no DM em recuperação de uma lesão muscular. O lateral-direito Saraiva, suspenso, também é baixa.

De qualquer forma, Felipão foi enfático ao falar que o Atlético-MG não pensa no título e sim na classificação para a Libertadores.”Temos que manter os pés no lugar e saber disso. Temos que passar isso para a nossa direção e para o torcedor. São 20 pontos. É igual na briga contra o rebaixamento. Ganha uma partida, respira, mas os outros também ganham. É horrível. Lógico que queríamos ser campeões, mas é quase impossível.”

Com 18 pontos, o Bahia vive um momento completamente diferente. Apesar de vir embalado por três jogos sem derrota e por uma vitória na última rodada, por 3 a 1, em cima do lanterna América-MG, está brigando contra o rebaixamento.

O técnico português Renato Paiva deve mandar o Bahia a campo o que tem de melhor em mãos. O goleiro Danilo Fernandes e o atacante Biel seguem de fora na reta final do processo de recuperação física, enquanto o jovem Kayky está lesionado. Mas, a formação inicial deve ser a mesma que venceu o América-MG.

O atacante Rafael Ratão, contratado recentemente, tem chances de começar jogando. Confirmado entre os titulares, o meia Thaciano falou sobre a chegada dos reforços e a necessidade de vencer o Atlético-MG. “É um jogo de suma importância para a gente no campeonato, depois de uma sequência não muito boa que a gente estava vindo. Agora é dar sequência, a gente precisa pontuar para sair dessa fase. Sempre bom, isso fortalece o grupo. São jogadores de qualidade que chegaram para somar e dar força no grupo, para que a gente consiga nosso objetivo no final da temporada”.

