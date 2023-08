Após eliminação na Copa do Mundo Feminina, Marta faz apelo: ‘Continuem apoiando’

Natália Ferreirai Natália Ferreira - https://istoe.com.br/autor/natalia-ferreira/ 02/08/2023 - 9:27 Compartilhe

O Brasil está eliminado da Copa do Mundo Feminina. Após empatar em 0 a 0 com a Jamaica nesta quarta-feira (02), a Seleção Brasileira se despediu do Mundial ainda na fase de grupos.

Disputando sua sexta e última Copa do Mundo, a camisa 10 Marta, que foi titular no confronto diante da seleção jamaicana, lamentou a eliminação do Brasil, mas fez um apelo para a continuação da Seleção Brasileira.

“Continuem apoiando. A Marta acaba por aqui, não tem mais Copa para a Marta. Eu sou muito grata pela oportunidade de jogar mais uma Copa e muito contente com tudo isso que vem acontecendo no futebol feminino do nosso Brasil e do mundo. Continuem apoiando, porque pra elas é só o começo, pra mim é o fim da linha agora”, disse a jogadora, após a eliminação.

Seis vezes melhor do mundo, Marta, que sonhava com um título inédito na Copa do Mundo, também afirmou que a trajetória do Brasil no Mundial deste ano não foi do jeito que ela imaginava.

“Nem nos meus piores pesadelos foi a Copa que eu sonhava. (…) Eu termino aqui, mas elas continuam. Quero que o Brasil siga com o mesmo entusiasmo de quando começou a Copa, que continuem apoiando”, completou.

O ADEUS DA RAINHA 😔👑 Não era a despedida que o Brasil queria, muito longe do que a nossa Rainha Marta merecia… No último ato da nossa camisa 10, ficamos com esse discurso e com a esperança de evolução do futebol feminino. ❤️#emBRAza #CopaNaCazéTV #Marta #FIFAWWC pic.twitter.com/c9Xy1marlx — CazéTV (@CazeTVOficial) August 2, 2023

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias