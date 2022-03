Após eliminação na Copa do Brasil, Roger Machado fala sobre a necessidade de reforços no Grêmio Treinador analisou o elenco após a queda precoce na competição

O Grêmio está eliminado da Copa do Brasil e a pressão dentro do clube gaúcho promete ser grande nas próximas semanas. A equipe foi derrotada pelo Mirassol por 3 a 2 e caiu pela primeira vez em sua história na primeira fase da competição. Com isso, com apenas duas semanas no cargo, o técnico Roger Machado tem a primeira crise para gerir dentro do elenco e sabe que precisa recuperar os atletas.

Após o revés, o comandante falou, em coletiva, sobre o processo de recuperação pós-baque e a necessidade de reforços para a sequência do ano.

– Eles (jovens) carregam a identificação, mas vão precisar amadurecer. Em jogos como hoje, vamos precisar de mais. Temos que fortalecer o elenco – alertou, antes de completar:

– Vamos ter que reconstruir a autoestima desse grupo. Não podemos nos habituar a perder.

