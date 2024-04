Após eliminação, Lucas descobre fim do casamento e diz respeitar sentimento de ex-esposa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/04/2024 - 9:54 Para compartilhar:

Eliminado do Big Brother Brasil 24 na noite desta terça-feira, 9, o professor de educação física, Lucas Henrique, soube do fim do seu casamento de 15 anos pela produção do programa antes de sua participação no Bate-papo BBB, ocorrida logo após sua saída do reality. O capoeirista chegou ao programa já ciente da situação e teve espaço para comentar sobre o caso.

“Em relação a isso, imagino que possamos conversar, trocar uma ideia e aí resolver. Faz parte, não sei como as coisas estão, respeito muito o que ela sentiu, pois só ela viu, então eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar”, disse ele.

Após comentar o caso, os apresentadores Thais Fersoza e Ed Gama apresentaram para o professor um compilado de cenas que mostravam a cronologia dos acontecimentos e da relação dele com Pitel dentro da casa, que foram vistos como flertes pela ex-mulher e pelos telespectadores. “A gente acaba, às vezes, falando coisas que a gente está pensando, mas tentei sempre manter o limite do contato físico, do respeito, pensando que isso fosse o suficiente”, explicou.

Entenda a crise no relacionamento de Camila e Lucas Henrique

Lucas teve sua trajetória no programa marcada pelo recorde de provas do líder vencidas na história do programa, mas também por acontecimentos fora do reality. O carioca, que era casado há 15 anos com a historiadora Camila Moura, teve o divórcio anunciado pela ex-parceira nas redes sociais enquanto estava no programa devido ao seu envolvimento com a alagoana, Giovanna Pitel, dentro da casa.

Nas redes, Camila fez diversos desabafos sobre como se sentia em relação aos flertes do ex-marido com a colega de confinamento e chegou a publicar imagens em seus stories das malas feitas para deixar a casa que dividia com o ex-brother e afirmar que Lucas “jogou tudo no lixo”.

Ela explicou que não se sujeitaria à situação em que Lucas a colocou, e que as coisas foram piorando ao longo do tempo. “Para mim, traição não é só ‘beijar na boca’. Não é só contato físico, e o Lucas entrou sabendo disso”, continuou.

Alheio ao impacto que as atitudes causaram na agora ex-mulher, Buda chegou, inclusive, a mandar recados para Camila no programa, sem saber que ela tinha anunciado o término.

Ele teve, no entanto, algumas pistas. No dia 11, Boninho tocou a música Infiel, de Marília Mendonça, para acordar os brothers, colocando uma pulga atrás da orelha do participante.

No dia anterior, Lucas ficou apreensivo com a ausência de uma mensagem de Camila no vídeo exibido em seu almoço do anjo.

A história do casal gerou repercussão nas redes durante a participação de Lucas do programa, e Camila, que tinha um perfil discreto com poucos seguidores, atingiu mais de 3 milhões de fãs, extrapolando o de Lucas que conquistou 375 mil seguidores com o programa.

Em sua bio do Instagram, a historiadora passou a declarar torcida para Davi no reality.