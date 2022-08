Após eliminação do Sassuolo, Berardi quase briga com torcedor

Ansa 09/08/2022 - 10:35 Compartilhe

ROMA, 9 AGO (ANSA) – Após a precoce eliminação do Sassuolo na Copa da Itália, o atacante Domenico Berardi quase brigou com um torcedor no lado de fora do estádio Alberto Braglia, em Modena.

Na ocasião, Berardi teria sido alvo de insultos e correu atrás do homem para tirar satisfação. O atleta do Sassuolo foi segurado por algumas pessoas presentes no local, que conseguiram evitar uma briga.

De acordo com a emissora “SportMediaset”, o jogador foi provocado pelo torcedor, que teria insultado sua família.

Algumas horas depois do episódio, Berardi pediu desculpas através das redes sociais.

“Gostaria de pedir desculpas pelo que aconteceu na saída do estádio após a partida contra o Modena. Somos profissionais e acima de tudo devemos ser exemplos para jovens e crianças. Eu não tive tal comportamento, isso porque as coisas mais queridas para mim foram insultadas gratuitamente, como minha esposa e meu filho. Renovo as minhas desculpas também ao torcedor da equipa adversária”, escreveu Berardi.

O Sassuolo, que era o principal favorito para avançar de fase, foi surpreendido pelo Modena e acabou sendo eliminado nos 32 de avos de final da Copa da Itália. A equipe gialloblù, que disputa a Série B, venceu o clássico regional por 3 a 2. (ANSA).