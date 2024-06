Após Eliana ter atitude exposta, veja outros famosos que têm fama de antipáticos

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 29/06/2024 - 11:52 Para compartilhar:

O influenciador Rico Melquiades revelou uma atitude antipática por parte da apresentadora Eliana, que deixou a emissora de Silvio Santos na última semana e agora é a nova contratada da TV Globo. Ao participar do programa “Fofocalizando”, do SBT, na tarde de sexta-feira, 28, ele contou uma situação que passou com a famosa.

Questionado por Léo Dias se ele já se decepcionou com algum famoso, o campeão de “A Fazenda 13″, da RecordTV, disparou: “Gente, olhe, eu quero falar da Eliana! Eliana saiu recentemente do SBT”.

Na sequência, Rico foi cortado pelos apresentadores e a direção do “Fofocalizando”: “Não deixaram eu falar, meu Deus! Mandaram eu calar a boca, se é pra falar de artista eu quero falar gente! Eu tive uma experiência com ela que não foi legal, antes de eu trabalhar com a internet? Vai cortar?”, perguntou o humorista.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Rico Melquiades chegou a participar do programa Eliana no SBT, mas não conseguiu tirar uma foto com a loira. O sentimento de frustração foi muito grande, já que o influenciador tinha um sonho de conhecer a loira pessoalmente.

Ainda de ainda com o veículo, Rico chegou ao SBT pela manhã e que Eliana iniciou a gravação somente à tarde. Depois, ao fim do programa, saiu e não falou diretamente com o influenciador. Para piorar a situação, Eliana alegou que estava cansada e não queria ser incomodada. A artista fez apenas uma foto com os convidados da atração e deixou Melquiades chateado.

Além de Eliana, a IstoÉ Gente lista outros famosos que têm a fama de antipáticos, segundo relato de alguns fãs que não tiveram uma boa experiência com seus ídolos.

Na lista está a atriz Carolina Dieckmann, a apresentadora Fernanda Lima, o ator Dado Dolabella, a cantora Claudia Leitte, o rapper Drake, o funkeiro MC Biel, o apresentador Gilberto Barros, a influenciadora Gkay e o músico João Gordo, e a apresentadora Luciana Gimenez.