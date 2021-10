Após dura derrota, elenco do Vasco deixa estádio Castelão em silêncio

Nenhum jogador do Vasco quis conceder entrevista após a derrota para o Sampaio Corrêa, por 1 a 0, na noite deste sábado, no estádio Castelão, em partida válida pela 29.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado negativo deixou todo mundo de cabeça quente, principalmente pelo jeito que foi. O Vasco teve um jogador a mais desde o final do primeiro tempo e viu Nenê desperdiçar um pênalti no último lance do jogo.

Já a entrevista do técnico Fernando Diniz não pôde ser realizada no Castelão por causa do sinal da internet. Esta foi a explicação dada pela assessoria de imprensa do clube.

A derrota em São Luís complica ainda mais a caminhada do Vasco em busca do acesso. Na oitava colocação, com 43 pontos, o time tinha a chance de ficar a apenas dois do quarto colocado Goiás, que tem 48.

No próximo sábado, em São Januário, o Vasco tem pela frente o líder Coritiba. Depois disso, faltarão apenas oito partidas para o final da Série B.

