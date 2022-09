Após ‘drama’ do Rock in Rio, Justin Bieber ‘faz as pazes’ com o Brasil: ‘Te amo, Rio’

Da Redação 06/09/2022 - 2:35 Compartilhe

Até poucas horas antes de subir ao Palco Mundo do Rock in Rio no domingo (4), Justin Bieber tinha deixado dúvidas se faria seu show na Cidade do Rock, deixando fãs apreensivos. Recentemente, ele revelou ter sido diagnosticado com síndrome de Ramsay Hunt, uma doença que pode causar paralisia facial.







A ausência de informações, o sumiço do cantor em suas redes sociais e a especulação de que ele talvez cancelasse seu show, como fez com vários outros da atual turnê, levantaram a possibilidade de que ele não se apresentasse no festival. Mas os boatos não se confirmaram, e o canadense fez seu espetáculo.

E, apesar de muitas pessoas terem apontado na redes sociais que ele estaria de má vontade e que teria feito um show burocrático, o que rendeu muitos memes na web, nesta segunda-feira (5), o cantor parece ter “feito as pazes” com o Brasil.

Em seu Instagram, além de compartilhar vários vídeos com trechos de sua apresentação no festival, o cantor também abriu seu álbum de fotos da viagem ao Brasil, com cenas de bastidores, como músico encontrando os membros de sua banda e ao lado da mulher, a modelo Hailey Bieber, que é neta do músico brasileiro, Eumir Deodato.

“Eu te amo, Rio”, escreveu Bieber na legenda de uma das publicações com fotos suas no Brasil, feitas por um fotógrafo e filmmaker da sua equipe.

