Após dois meses na UTI, Mingau será transferido para reabilitação, diz filha do músico

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/11/2023 - 17:37 Para compartilhar:

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, deve ser transferido para uma clínica onde dará início ao processo de reabilitação, dois meses após ter sido internado na UTI.

O músico foi baleado na cabeça, no dia 3 de setembro, em Paraty, no estado do Rio de Janeiro, e levado para hospital em São Paulo.

As informações sobre o estado de saúde do artista foram atualizadas, na última sexta-feira, 3, pela filha do artista, Isabella Aglio.

“Passamos de dois meses na UTI, como vocês devem imaginar. As primeiras semanas não foram nada fáceis. Mas, graças a Deus e às equipes que cuidam dele no hospital, os dias de angústia ficaram para trás”, escreveu ela nos Stories do Instagram.

“Aos poucos, comemoramos cada momento como uma grande vitória: abrir os olhos, mover a cabeça, mexer dedos das mãos e pés… até dar o sorriso mais lindo do mundo! Logo mais vamos para uma clínica onde ele poderá se reabilitar. Um ambiente mais leve para compartilharmos com vocês a sua evolução”, continuou ela.

“As pessoas podem falar o que quiserem. Mas apenas quem sempre esteve ao seu lado, nos bons e nos maus momentos, e sem outro interesse a não ser o bem dele. Continua junto no dia a dia: eu, minha mãe, meus padrinhos, meus tios e os melhores amigos da vida – que são pouquíssimos”, destacou ela ao compartilhar uma montagem com as imagens das pessoas citadas.

“Agradecemos de coração a todos que fizeram preces e enviaram palavras de encorajamento. E até o próximo boletim”, finalizou Isa Aglio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Aglio (@isaaglio)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias