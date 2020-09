Após dois jogos, Reinaldo volta e pode fazer do Flu a sua principal vítima Lateral-esquerdo já marcou três gols contra Flu, Corinthians e, curiosamente, São Paulo. Ele apresentou sintomas de gripe, mas seus dois testes de Covid deram negativo

Desfalque contra Corinthians (suspenso) e Atlético-MG (gripe), o lateral-esquerdo Reinaldo está novamente à disposição de Fernando Diniz e deverá retornar ao time titular do São Paulo neste domingo, às 16h, contra o Fluminense, no Morumbi, pela oitava rodada do Brasileirão. Ele pode fazer do adversário a sua maior vítima da carreira.

Fluminense e Corinthians foram vazados três vezes pelo lateral ao longo da carreira dele, sendo todos os gols marcados pelo São Paulo. Curiosamente, o Tricolor Paulista completa a lista de equipes que mais tomaram gols dele. Contra seu atual clube, Reinaldo marcou por Paulista (2012), Ponte Preta (2016) e Chapecoense (2017).

Reinaldo enfrentou o Fluminense sete vezes ao longo de suas passagens pelo São Paulo. O retrospecto não é muito favorável (três derrotas, dois empates e duas vitórias), mas ele foi decisivo sempre que sua equipe venceu.

Marcou o segundo gol da vitória por 2 a 1 no Morumbi em 2013 e os dois da vitória pelo mesmo placar no Maracanã em 2019, ambos pelo Brasileirão.

Livre dos sintomas de gripe, Reinaldo fez dois testes para Covid-19 nos últimos dias e os dois deram negativo. Ele voltou à rotina do elenco na sexta-feira e deve recuperar sua vaga no lugar de Liziero.

Reinaldo soma 227 jogos pelo São Paulo, clube que defende desde 2013, com interrupções em 2016 e 2017, quando esteve emprestado para Ponte e Chapecoense. Ele tem 15 gols pelo clube do Morumbi. Nesta temporada, marcou três.

