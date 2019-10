Após dois anos, Igrejinha da Pampulha será reaberta hoje

A Igreja de São Francisco de Assis, no Conjunto Moderno da Pampulha, em Belo Horizonte, reabre suas portas nesta -feira (4) e poderá realizar batizados, casamentos e missas.

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a igreja, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, foi a primeira no Brasil construída no modelo modernista.

A obra recebeu investimentos de R$ 1,07 milhão do governo federal por meio do instituto. A igreja estava fechada desde 2017.

A cerimônia de entrega ocorre no dia de São Francisco de Assis, patrono da igreja. Os procedimentos de restauração incluíram revitalização de piso, revestimentos, pinturas, impermeabilização e recuperação de elementos danificados.

A obra também removeu o forro da nave, instalou telhas e calhas, revisou a instalação elétrica e reformou sanitários. Os serviços foram feitos pela prefeitura de Belo Horizonte e pelo Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

História

Construída entre 1942 e 1943, o imóvel foi entregue à igreja apenas no fim da década de 1950 por causa da recusa de Cabral, primeiro arcebispo de Belo Horizonte, de consagrar a Igreja em razão de suas formas modernas, que contrariavam os padrões religiosos da época. Em 1959 a igreja foi consagrada como templo religioso por dom João de Rezende Costa.

O templo é reconhecido como Patrimônio Cultural Brasileiro desde 1947. Ele está inserido no Conjunto Moderno da Pampulha, reconhecido como Patrimônio Mundial desde 2016.

A igreja tem painéis e pinturas de Cândido Portinari, esculturas de Alfredo Ceschiatti, arte abstrata em pastilhas de Paulo Werneck e paisagismo no entorno de Roberto Burle Marx.

Investimentos

Além da obra na igreja da Pampulha, o Iphan entregou sete obras no estado, com destaque para a restauração do Teatro Municipal de Sabará. Mais nove estão em execução.

O investimento total é de aproximadamente R$ 40 milhões.