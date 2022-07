Após dois anos, hemisfério Sul reabre para a temporada de neve

Talvez o Brasil seja um dos países mais ricos e diversos em paisagens do mundo. Isso porque temos praias, montanhas, florestas, desertos, pântanos, cânions, cachoeiras, serras e por aí vai. Mas é bem provável que o fascínio e o sonho de conhecer a neve de todos os brasileiros venha do único cenário que não temos (ou muito raramente): montanhas branquinhas e fofas, árvores cobertas de neve, flores congeladas e frio abaixo de zero. É claro que esse encantamento todo, provavelmente trazido pelo cinema e filmes estrangeiros, romantiza ainda mais a ideia de conhecer a imensidão branca que alguns lugares nos proporcionam em seus meses mais gelados.

No Brasil não tem, mas nossos hermanos dispõem de sobra. O Chile por exemplo, começa o mês de Julho deste ano com grandes nevascas garantindo a abertura das estações de esqui e destinos gelados até a primeira quinzena de setembro, inclusive a Subsecretaria de Turismo de lá prevê cerca de 4.7 milhões de turistas, 81,5% a mais que em 2019. Todos com fome de frio e neve.

Mas há espaço de sobra para todo mundo, pois existem várias opções de estações de esqui espalhadas pelo país. O fato é que quanto mais afastadas de Santiago, a experiência será mais imersiva e o cenário mais inóspito.

Nevados de Chillán é um desses. Além de nevar muito, é considerado um dos melhores centros termais do país, a 1600 metros acima do nível do mar, e tem a combinação perfeita da atividade térmica e centro de esqui com boa estrutura. As suas águas termais brotam das entranhas dos vulcões de Los Nevados de Chillán: Chillán Nuevo e Chillán Viejo.

A estação fica a 411 km até Santiago. A melhor maneira de chegar até lá é indo de avião até Concepción e depois dirigir por mais 100 km até lá. É uma estação bem mais charmosa, comparada às mais conhecidas como Valle Nevado e Bariloche, principalmente pela paisagem cheia de bosques e árvores.

É uma boa opção tanto para quem quer viajar em família com crianças, como para quem quer começar ou já tem experiência em esportes de neve. Ali se encontra a maior pista de esqui da América do Sul com 13 km de extensão.

Assim como as Termas de Chillán e a estação de esqui ficam a 84 km do centro da cidade, e o ideal é escolher um hotel que ofereça o serviço de ski in-out (já com entrada e saída na neve). O mais clássico e bem estruturado, que leva inclusive o nome do local é o Hotel Termas de Chillán. Bem amplo e com muitas facilidades, ele foi recentemente reformado e possui locação e venda de equipamentos para a neve e sua própria piscina termal, além de um visual incrível das montanhas e dos bosques. Para mais infos, segue o site abaixo:

https://termaschillan.cl/