Após dois anos dramáticos, Hazard pode jogar o primeiro ‘El Clásico’ desde que chegou ao Real Madrid Desde 2019, ano em que o belga foi contratado pela equipe merengue, Real Madrid e Barcelona se enfrentaram quatro vezes. Hazard estava lesionado em todos os confrontos

Após dois anos dramáticos, convivendo com os mais diversos tipos de lesões e decepcionando os torcedores do Real Madrid, o atacante Eden Hazard pode participar do primeiro “El Clásico” contra o Barcelona neste domingo, às 11h15 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol.

Primeira temporada



Hazard chegou ao Real Madrid com status para ser a grande estrela do elenco desde a saída de Cristiano Ronaldo. No entanto, após estrear em meados de setembro, por conta de uma lesão na coxa, o atacante começou a ter problemas sérios no final de novembro.

O atleta foi diagnosticado com uma microfissura no tornozelo direito, problema que o tirou de seu primeiro “El Clásico” disputado no dia 18 de dezembro de 2019. Este problema o afastou dos gramados por mais de dois meses até voltar a atuar diante do Celta de Vigo em fevereiro de 2020.

Após dois jogos, ambos pelo Campeonato Espanhol, o jogador sofreu uma fissura na fíbula direita, em uma região muito próxima em relação ao local machucado em novembro. Com isso, o clássico do dia 1ª de março não contou com a presença do belga, mas Vinícius Júnior substituiu o camisa sete e anotou um dos gols da vitória merengue.

Segunda temporada



Em sua segunda temporada com a camisa do Real Madrid, Hazard enfrentou problemas logo de cara. Uma lesão muscular na perna direita o afastou dos campos de futebol pelos sete primeiros duelos do Campeonato Espanhol, incluindo um confronto contra o Barcelona no dia 24 de outubro de 2020 em que os merengues saíram vitoriosos por 3 a 1.

Em 2021, após 15 minutos em campo diante do Elche, em março, Hazard voltou a sentir dores musculares. Na época, Zidane, então técnico do Real Madrid, se assustou com as sucessivas lesões do belga. E assim, o atacante não pôde participar do “El Clásico” do dia 10 de abril de 2021.

Momento de virada



Em sua trajetória com a camisa do Real Madrid, Eden Hazard também participou apenas de um clássico contra o Atlético de Madrid e perdeu os outros três confrontos pelo Campeonato Espanhol. Mas o belga espera virar esta página.

No início da atual temporada, o camisa sete não jogou uma partida completa sob comando de Carlo Ancelotti. O atacante ainda não perdeu nenhum confronto, embora esteja se recuperando de um problema físico para estar apto no domingo.

A expectativa é de que o belga inicie seu primeiro duelo contra o Barcelona no banco de reservas devido a excelente fase de Vinícius Júnior, que tem sete gols anotados em 11 partidas. No entanto, será um marco na carreira de um atleta que chegou na capital espanhola com grandes expectativas, mas que ainda não pôde contribuir em um jogo com a grandeza do “El Clásico”.

