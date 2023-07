Após dizer que não toma banho, Jacquin posta vídeo no chuveiro: ‘Amanhã escovo os dentes’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2023 - 15:50 Compartilhe

Érick Jacquin publicou um vídeo em que aparece ensaboado e tomando banho em seu Instagram neste domingo, 30. A brincadeira foi feita após declaração do jurado do MasterChef sobre seus hábitos de higiene, em entrevista ao Flow Podcast na quinta, 27, quando disse que não escovava os dentes “nunca” e nem teria costume de tomar banho.

“É suficiente para vocês? Amanhã eu escovo os dentes!”, brincou Jacquin na legenda da publicação.

Clique aqui

A conversa no podcast também contava com Paul Cabannes, nascido na França. Ele comentou que, quando veio morar no Brasil, passou a levar sua escova de dentes quando sai de casa para usá-la em locais públicos.

Jacquin, então, rebateu: “No meu restaurante, não [se escova os dentes]! Porque a comida é boa. O cara que vai pagar ‘500 pau’ [sic] pra comer no Président [seu restaurante], depois de um minuto que ele comer, vai no banheiro e escova o dente… Ele é um idiota”.

“Eu não escovo o dente nunca. Eu não gosto de escovar dente, eu não escovo o dente, eu não ‘fede’ [sic] na boca, meus dentes são bonitos, inteiros”, concluiu o jurado do MasterChef, que ainda destacou que considera como “restaurante ruim” o local que tenha em seu banheiro enxaguante bucal para os clientes.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias