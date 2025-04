Após dizer que não ajudaria, filho de Maria Gladys decide buscar a mãe de volta ao RJ

O filho da atriz Maria Gladys, 85 anos, voltou atrás na decisão de não ajudar a mãe a retornar ao Rio de Janeiro, após ela ter sido encontrada no interior de Minas Gerais sem dinheiro e lugar para se hospedar. Na tarde desta sexta-feira, 11, Gleyson Gladys informou que havia conseguido um carro para buscar a mãe.

Mais cedo, o filho da atriz havia declarado que não a ajudaria a voltar para casa. Ela chegou a ser dada como desaparecida, mas foi localizada pelas ruas de Santa Rita de Jacutinga, em Minas. Nesta semana, a artista pediu ajuda, através das redes sociais, dizendo estar sem dinheiro e sem lugar para se hospedar. A publicação foi repostada pela filha, Maria Thereza Mello Maron, pedindo ajuda em dinheiro.

+Após ser localizada em MG, Maria Gladys afirma que foi roubada: ‘Vou ficar na rua?’

+Filha de Maria Gladys pede ajuda para atriz retornar ao Rio de Janeiro

Em conversa com o colunista Pablo Oliveira, da Super Rádio Tupi, Gleyson Gladys afirmou ter conseguido um carro da assistência social de Jacutinga, também em Minas Gerais, para levar a mãe até Volta Redonda, cidade fluminense, onde a atriz deve pegar um ônibus para a capital carioca.

“O pessoal fez uma vaquinha [online] e aí vai o carro da assistência social [apanhá-la]. Ela pega ônibus e vai para o Rio”, explicou Gleyson.

A ideia do filho é que Maria se mude para o Retiro dos Artistas, mas disse que a mãe está resistente com a ideia.

“Se ela quiser ir lá para o Retiro [dos Artistas], ela vai. Mas ela não quer ir”, declarou ele.

Gleyson acrescentou que, caso a mãe recuse embarcar no carro que providenciou em Jacutinga, não fará mais nada para ajudá-la.

“Se ela não for no carro, eu larguei de mão. Realmente larguei”, declarou.

Maria Gladys viveu a personagem Lucimar na versão original de “Vale tudo”, exibida pela Globo em 1988. No remake, a faxineira é interpretada pela atriz Ingrid Gaigher. Além do sucesso no horário nobre da Globo, a atriz também já participou de novelas como “Top model” (1989) e “O beijo do vampiro” (2002), na mesma emissora.

Avó de estrela internacional

A artista voltou à mídia nos últimos anos com o sucesso de sua neta nas telonas. A atriz anglo-brasileira Mia Goth que estrelou filmes como “Pearl” e “Maxxxine, tendo feito sua estreia no filme “Ninfomaníaca”, do diretor Lars von Trier. Mia é filha de Rachel Goth, outra filha de Gladys.