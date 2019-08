Após dizer que fica, Boselli marca de pênalti e comemora vitória do Corinthians

Um dia após acabar com especulações e dizer que continuará no Corinthians, Mauro Boselli ganhou a chance de atuar como titular e marcou o segundo gol da vitória sobre o Goiás por 2 a 0, nesta quarta-feira, na arena do clube em Itaquera, em jogo adiado da sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

“O importante é a confiança do treinador e dos meus companheiros. Na hora do pênalti, todos me apoiaram para fazer o gol e ganhar confiança”, declarou o argentino. “Somos três atacantes com potencial de ser titular. O importante é sempre estar bem e ajudar a equipe a conquistar seus objetivos.”

Boselli teve atuação discreta. No primeiro tempo brigou e teve uma boa oportunidade. Recebeu frente a frente com o goleiro, mas chutou fraco. Na etapa final, vinha sendo ainda mais apagado. A bola também chegou pouco a ele. A salvação veio aos 41 minutos, quando Rafael Vaz colocou a mão dentro da área. Pênalti, que o aergentino logo pediu para bater. Ele ainda teve de esperar porque o árbitro foi conferir no VAR se de fato havia a infração.

“A espera foi horrível, já tinha decidido onde chutar, mas foi passando o tempo… De qualquer forma, tinha decidido onde bater, e foi gol. Ele tinha que checar o VAR para saber se foi ou não. Consegui converter e fico feliz por isso”, disse. “A gente tinha que ganhar o jogo de hoje para ficar lá em cima. Estamos trabalhando duro para chegar o mais alto na classificação. Agora é descansar bem, para chegar com tudo no domingo”, emendou.