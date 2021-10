Após dizer que estava com depressão, Nego do Borel curte balada no Rio; veja vídeo

A balada, que reuniu a nata da sociedade carioca, teve convites que custavam cerca de R$ 1.300,00.

Isso vai na contramão do que Nego do Borel tinha relato recentemente. Por meio das suas redes sociais, o funkeiro disse estar com depressão devido aos ataques que vem sofrendo na internet, causados pela crise em sua carreira e na vida pessoal.

“Estou tentando assimilar o que aconteceu, o que houve. E as coisas aqui de fora pesaram, me atrapalharam dentro da casa. Estou fora, estou com a minha família, mas estou triste pra caralho, não sei mais o que faço, falo, minha palavra não tem importância, as pessoas não escutam… Não estou entendendo. Vou acabar tirando a minha vida, não estou blefando. Estou falando isso de coração”, desabafou ele no Instagram.

Polêmicas

Nesta terça-feira (6), Nego mobilizou a polícia carioca por um registro de desaparecimento feito pela mãe dele , Roseli Viana. O rapaz foi encontrado por agentes em um motel, na Vila Isabel, zona norte do Rio. Borel também é investigado por suspeita de estupro de vulnerável à modelo Dayane Mello, em ‘A Fazenda 13’, da Record. Ele foi expulso do reality show rural.

Assista ao vídeo em que Nego do Borel deixa a balada: