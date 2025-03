Após divórcio com Ben Affleck, Jennifer quer namorar ‘caras comuns’, diz revista

Uma reportagem da “In Touch Weekly”, uma revista norte-americana especializada em celebridades, afirmou que Jennifer Lopez não quer mais namorar famosos e procura por “caras comuns” após o divórcio com o ator Ben Affleck.

“Acredite ou não, Jennifer diz que quer um ‘RegularJoe’ [expressão nos EUA usada para classificar alguém que não é famoso ou figura pública], um homem de negócios ou até um trabalhador que tenha muita confiança”, explicou a revista. “Um cara que seja forte em suas convicções, alguém que a faça se sentir especial, segura e protegida. Ela está cansada de gente que se aproveita dela e busca apenas holofotes”, completou.

A cantora Jennifer Lopez foi casada com Ben Affleck entre julho de 2022 e janeiro de 2023, porém, o processo de divórcio dos dois se encerrou em agosto de 2024. O casal já havia se envolvido amorosamente no passado, após se conhecerem durante a produção do filme “Contato de Risco”, e chagaram a ficar noivos nos anos 2000.

Naquela época, o casamento acabou sendo cancelado quando faltavam poucos dias para eles subirem ao altar.

Ainda segundo a revista, a cantora estaria avaliando os motivos pelos quais seus antigos relacionamentos falharam, conforme disse uma pessoa próxima a ela.

“Claro, ela também está trabalhando em seu nível de exigência. Ela demanda muito de um parceiro, isso não vai mudar, mas ela sabe que suas expectativas podem ser avassaladoras. Ela entende que vem com muita ‘bagagem’, e é por isso que está procurando um cara que esteja aberto para discutir suas inseguranças e as dela”, contou. “Jennifer quer um amor duradouro e ela tem esperança de encontrá-lo.”