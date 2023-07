Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/07/2023 - 16:25 Compartilhe

Um grupo de refugiados afegãos que vivia no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, passou a noite deste sábado, 1, em Praia Grande, litoral do estado. Segundo a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), as 128 pessoas passaram a noite na colônia de férias do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas, onde tiveram abrigo e cuidados médicos.

Antes ‘barrados’ na entrada da cidade, os afegãos puderam ter acesso a vacinas e outros cuidados com equipe do Alto Comissariado da ACNUR. Segundo o g1, eles foram imunizados contra sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral), poliomelite e Covid-19.

Na noite de sexta-feira, 30, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou que as pasta estaria executando a transferência dos refugiados.

A prefeitura de Praia Grande (SP) exigiu condições de Dino para que os afegãos entrassem na cidade, afirmando que não tinham como acolhe-los. Policiais federais ou estaduais na porta da colônia com viaturas para controle de acesso, ‘medida necessária por precisarem de isolamento’, roupas de cama, pagamento de exames ambulatoriais e outras medidas para combater sarna.

“A prefeita deixou claro ainda na reunião com o ministro que a responsabilidade por todo o tempo que os afegãos ficarem na Cidade com relação a educação, saúde e assistência social, será do Governo Federal”, informou a prefeitura de Praia Grande em nota nas redes sociais.

