Após diagnóstico de paralisia de Bell, Gabi Melim desabafa: ‘Dá muito medo’

A cantora Gabi Melim, de 30 anos, foi diagnosticada recentemente com paralisia de Bell, doença que faz com que metade do rosto da artista fique imóvel, sem conseguir nem mesmo piscar um dos olhos.

Em entrevista ao ‘Domingo Espetacular’, da Record TV, a artista revelou que já está sentindo o resultado do tratamento, porém, desabafou sobre como tem se sentido e também relembrou os primeiros sintomas.

“Comecei a sentir um gosto metalizada quando estava bebendo água, depois minha boca estava começando a paralisar. Meu olho também não estava fechando muito bem, minha cara congelando”, disse.

Por conta da paralisia, Gabi cancelou os compromissos profissionais que tinha e está focada no tratamento. “Dá muito medo, tem momento em que baixa minha energia e fico triste”, disse.

A paralisia de Bell é um tipo de paralisia facial periférica (PFP) de causa indeterminada ou causada por um vírus da família do Herpes, sendo ela o tipo mais comum de PFP e na maioria dos casos tem bom prognóstico.