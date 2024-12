Após diagnóstico de demência, Bruce Willis aparece em fotos ao lado da família

A esposa de Bruce Willis, de 69 anos, Emma Heming, compartilhou fotos ao lado do marido e das filhas, Evelyn e Mabel. Nas imagens, o ator, diagnosticado com demência frontotemporal em fevereiro de 2023, aparece com as filhas. “Nós. Ele. Sempre.”

Em outra foto, o ator surge jogando golfe e em um restaurante. Emma também mostrou o marido sorrindo e cantarolando em um vídeo.

Bruce Willis foi diagnosticado com afasia e demência frontotemporal, o que o levou a se afastar dos trabalhos em Hollywood. Atualmente, ele recebe cuidados da esposa, Emma Heming, e das filhas.



Reprodução/Instagram



