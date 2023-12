Após desperdiçar gols contra o América-MG, Ademir se emociona com a permanência do Bahia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/12/2023 - 0:38 Para compartilhar:

O Bahia iniciou a 38ª e última rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, tendo o atacante Ademir como o principal vilão. Na partida anterior, contra o América-MG, o atacante desperdiçou inúmeras chances e o time baiano acabou derrotado por 3 a 2. A permanência veio em forma de goleada por 4 a 1 sobre o favorito Atlético-MG e contou com a derrota do Santos por 2 a 1 para o Fortaleza, na Vila Belmiro.

Ainda na beira do gramado, o atacante se emocionou ao lembrar o que passou durante esses três dias desde a última partida e a força que recebeu dos companheiros. Ele marcou o quarto gol do Bahia sobre o Atlético, na noite desta quarta-feira, fechando a goleada.

“Estou sentindo uma alegria inexplicável. Depois do jogo contra o América foram dias muito difíceis para mim e para minha família. Eu queria agradecer aquelas pessoas que me enviaram mensagem, me geraram força. Minha família, meus amigos de verdade e o grupo também, o clube, que esteve do meu lado, todos ali, todo o estafe, todos os jogadores. Para hoje, poder entrar e fazer um gol, para coroar essa permanência, não tem sensação melhor”, comentou o emocionado Ademir.

Os suados três pontos fizeram o Bahia terminar o Brasileirão com 44 pontos, na 16ª colocação, apenas uma acima da zona da degola que o time frequentou na reta final da competição. Para escapar do rebaixamento, o Bahia tinha que, além de vencer seu duelo, torcer por pelo menos um empate do Vasco ou uma derrota do Santos. O time carioca acabou vencendo por 2 a 1 o Red Bull Bragantino, enquanto os paulistas foram derrotados por 2 a 1 para o Fortaleza e amargaram o descenso inédito.

“A gente tinha só essa oportunidade. Então a gente tinha que dar tudo de nós, e foi o que aconteceu. A gente competiu o tempo todo desde o início do jogo, e saiu esse resultado maravilhoso. Agora é descansar um pouco e voltar o ano que vem com as energias recarregadas para uma grande temporada”, finalizou o herói da noite, na Arena Fonte Nova.

