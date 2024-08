Após desistir de cursar medicina, Davi Brito compra carro de luxo e valor surpreende

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/08/2024 - 18:02 Para compartilhar:

O ex-BBB Davi Brito, 21 anos, comoveu o público do reality ao falar, ainda durante o confinamento, sobre o objetivo de se tornar médico. Porém, pouco tempo após deixar a 24ª edição do programa global, de onde saiu vitorioso, ele já não alimentava mais o sonho de cuidar da saúde das pessoas.

Agora focado em produzir conteúdo na web, o ex-motorista por aplicativo coleciona carros na sua nova casa. Nesta quinta-feira, 15, ele surpreendeu os seguidores no Instagram ao ostentar sua mais nova conquista, que se juntou a outros cinco carros que ele tem na garagem, sendo dois deles conquistados durante sua participação no reality show da Globo.

Na plataforma, Davi surgiu nada mais, nada menos do que uma Porsche 718 Boxster. O conversível de luxo é avaliado em cerca de R$ 560 mil, e tem direção elétrica e computador de bordo.

“Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível se torna realidade”, escreveu ele na legenda ao postar vídeo no Feed do Instagram.

