Após desistência, Tiago Abravanel fala do ‘BBB22’: ‘Não vou guardar rancor de ninguém’

Tiago Abravanel usou suas redes sociais para falar sobre a sua desistência do Big Brother Brasil. O ator deixou o jogo ao apertar o botão da desistência. Sozinho, o brother se despediu dos cômodos e declarou: “Acabou para mim”.

Durante a live, ele respondeu perguntas dos seguidores e falou sobre suas relações dentro da casa, a escolha de sair do reality e suas primeiras impressões aqui fora, além de outros assuntos.

“Não necessariamente vou ser amigo de todos, mas não vou guardar rancor de ninguém”, contou Tiago sobre os amigos de confinamento.

Questionado sobre quais participantes do BBB22 estão de fora na lista do casamento, Tiago deu risada: “Ainda tenho que ver direitinho”. Fernando Poli, marido do ator, brincou sobre os nomes de BBBs que cortou da lista: “Uns 20”.

Na sequência, Tiago percebeu a presença de Maíra Cardi na live e confirmou fazer questão da presença dela no casamento. “É claro que você irá. Você e o Arthur estarão lá. Ele foi meu melhor presente naquela casa.”

