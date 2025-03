Após desfile da Imperatriz, locutor anuncia Oscar de ‘Ainda Estou Aqui’ na Sapucaí

Com gritos e palmas, a plateia da Sapucaí deu uma pausa no carnaval e comemorou a conquista do Oscar de Melhor Filme Internacional pelo brasileiro Ainda Estou Aqui. “O Oscar é nosso!”, anunciou o locutor oficial da apresentação na avenida do samba.

Ainda Estou Aqui anunciado pelo Vanderlei Borges, locutor da Sapucaí, como vencedor do melhor filme internacional! pic.twitter.com/oMOm4SKDZY — Daniel Kaiser (@DanielKaiser__) March 3, 2025

Quando o filme de Walter Salles conquistou prêmio nos Estados Unidos, as arquibancadas do sambódromo do Rio de Janeiro assistiam à exibição da Imperatriz Leopoldinense, escola de samba que ainda estava na primeira meia hora de sua exibição.

Embora houvesse expectativa de que o prêmio fosse anunciado pelo sistema de som, o desfile não foi interrompido, e o público teve reações pontuais; quem estava acompanhando pela internet soube da premiação, vibrou e espalhou a notícia. Mas não houve nenhuma reação generalizada.

A situação foi diferente nos camarotes, onde estavam alguns dos atores do filme acompanhando a cerimônia pela TV.

O ator catarinense Daniel Pereira, que participou do filme, celebrou a conquista. “Primeira vez que o Brasil ganha um Oscar, primeira vez que eu estou na Sapucaí”, pontuou. “Estou emocionado. Muito obrigado”, completou.

Ao final da exibição da Imperatriz, o prêmio foi finalmente anunciado ao público e comemorado por todos que estavam na Sapucaí.