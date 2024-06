Após desfalques de Acerbi e Scalvini, Itália convoca Gatti para a Eurocopa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/06/2024 - 12:55 Para compartilhar:

O zagueiro da Juventus Federico Gatti foi convocado pelo técnico da seleção italiana, Luciano Spalletti, para se juntar aos 28 atletas que disputarão a Eurocopa 2024, após os desfalques por lesão de Francesco Acerbi e Giorgio Scalvini.

Gatti, de 25 anos, viajará na tarde desta segunda-feira (3) para as instalações de Coverciano, perto de Florença, onde a ‘Azzurra’ está concentrada, anunciou a Federação Italiana de Futebol (FIGC) em comunicado.

O defensor foi convocado após as baixas dos zagueiros da Inter de Milão Francesco Acerbi, por uma pubalgia, e da Atalanta Giorgio Scalvini, que sofreu um ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo no último jogo do Campeonato Italiano no domingo (2).

Spalletti terá 29 jogadores disponíveis nesta segunda-feira e divulgará sua lista final de 26 na próxima quinta (6).

Atual campeã da Eurocopa, a Itália enfrentará Espanha, Croácia e Albânia na primeira fase.

jr/mcd/avl/yr/cb

JUVENTUS FOOTBALL CLUB