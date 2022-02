Após desejo de Neymar em jogar nos EUA, comissário da MLS avisa: ‘Aqui não é lugar de se aposentar’ Atacante brincou no último sábado ao falar que o país tem 'três ou quatro meses de férias'

Em podcast realizado no último final de semana, Neymar revelou desejo de jogar uma temporada na MLS, dos Estados Unidos. Em conversa no ‘Fenômenos’, de Gaules e Ronaldo, o jogador brincou que lá são ‘três ou quatro meses de férias’. Em resposta, Don Garber, comissário da liga norte-americana afirmou que o torneio não é aposentadoria para grandes jogadores.

+ Neymar revela como lida com ‘haters’ e relembra polêmica por passar Carnaval no Brasil



– Não precisamos trazer um jogador de grande nome no final de sua carreira porque ele decidiu que quer se aposentar da MLS. Se eles não vierem aqui para jogar e contribuir de maneira significativa para seus times e nossa liga, e respeitar a liga e seus fãs, então não os queremos na MLS – disse Garber, que completou:

+ Três emissoras brigam por direitos de transmissão da Libertadores



– Queremos que nossa história seja sobre jovens jogadores que chegam aqui em seus primeiros dias ou no auge de suas carreiras e fazem da nossa liga sua escolha. Estou orgulhoso por trazer jogadores com 30 anos ou menos – disse o comissário. O contrato de Neymar com o PSG se expira em 2025, quando o jogador já terá 33 anos.

E MAIS:

Saiba mais