Após desejar feliz Dia das Mães para Isabel Veloso, marido rebate críticas: ‘Não posso ter fé?’

Recém-casado com a influenciadora digital Isabel Veloso, Lucas Borbas desejou feliz Dia das Mães para a esposa no último domingo, 12, mesmo sem terem filhos. A publicação, entretanto, recebeu críticas de alguns internautas, visto que a jovem, de 17 anos, trata um câncer em estágio terminal.

+ Quem é Isabel Veloso, influencer de 17 anos que precisou provar que está com câncer terminal

“Feliz Dia das Mães, meu amor. Talvez as pessoas achem estranho, mas só nos sabemos! Estamos profetizando! Te amo, minha gatinha”, escreveu Lucas em uma foto do casal.

Após a repercussão negativa, Lucas rebateu: “Não sei nem como começar a falar de tão pra baixo que estou. Não sei se vocês viram um post que eu falei, desejando feliz Dia das Mães pra Isabel, e coloquei que as pessoas não entenderiam e não entenderam”, começou ele.

“Falei que estava profetizando. E realmente não entendo, cara. Não posso ter fé? Não posso acreditar que a Isabel – mesmo sabendo que ela não pode ter filho, que pela quimioterapia a pessoa fica estéril – eu não posso acreditar que posso ter um filho? Que ela não pode ter uma menina ou um piazinho?”, desabafou.

“Parece que a pessoa só quer ver desgraça, só quer vê-la mal. Não entendo, sério. É inacreditável o ponto que o ser humano pode chegar. Então, se algumas pessoas não acreditam e não têm a mesma fé que a minha, não posso fazer nada. Vou continuar postando, profetizando na vida da minha esposa que um dia a gente vai ter uma família. Mesmo sem a possibilidade da ciência mostrar isso por conta de quimioterapia, de ela ter esse câncer. Vou continuar acreditando e tendo fé em Deus, que Deus pode, sim, dar uma criança pra nós”, completou Lucas.

O diagnóstico de Isabel Veloso

Aos 15 anos, Isabel Veloso recebeu o diagnóstico de Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer do sangue que tem origem no sistema linfático. Em janeiro deste ano, ela descobriu que a doença seria incurável e parou com os tratamentos. “Eu sou terminal porque eu não faço mais tratamento oncológico devido ao tempo de vida que eu tenho”, explicou.

Em dezembro de 2023, ela foi submetida a um transplante de medula óssea e fez quimioterapia. Os médicos então consideraram que ela havia sido curada. Porém, a doença retornou de forma mais agressiva, chegando à condição de câncer terminal.

Isabel tem um tumor de 17 centímetros, localizado próximo ao coração e entre os dois pulmões. No início deste mês, a influencer disse que o crescimento do tumor estava estabilizado.

“Fui fazer uma tomografia e estou bem feliz com o resultado, mostrou que o tumor está estabilizado no crescimento, ainda está pequeno, está dando certo, quem sabe fico mais tempo por aqui. Estou muito feliz com isso. Queria agradecer vocês por cada mensagem de carinho que recebi antes de realizar a tomografia”, compartilhou.