Após descumprir decisão judicial, Luva de Pedreiro tem R$ 5,2 milhões bloqueados

Iran Ferreira, 22 anos, conhecido como Luva de Pedreiro, teve as contas bancárias bloqueadas pela Justiça após descumprir uma decisão judicial na disputa que trava contra Allan Jesus, seu antigo empresário.

O influenciador está sem acesso a R$ 5,2 milhões que foram bloqueados de suas contas e ativos. Com a decisão judicial, 12 contas que vão ficar inoperantes, incluindo as de investimento e ativos do influenciador, que agora somente tem acesso à conta salário. Em caso de descumprimento, a determinação será prorrogada após 31 de agosto.

A decisão é dos desembargadores que compõem a Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), em votação unânime, e se deu pelo descumprimento do influenciador em mostrar seus ganhos brutos. Luva não apresentava há quase um ano o seu faturamento.

“Assim, determina-se que o réu apresente e informe o extrato de suas contas bancárias dos últimos 12 meses (de todos os bancos nos quais possua conta), observado o artigo 79, do NCPC, no prazo de 15 dias, sob pena de se aplicar multa de R$ 50.000,00, sem prejuízo de ordem direta às instituições para a devida apuração. Determina-se ainda que se oficie às empresas/instituições indicadas na petição do id.72948474 (fl. 3 e 4), para que informem acerca dos contratos com o réu (objeto, vigência, valores, etc), bem como dos valores a ele pagos, e como foram (com indicação do meio de pagamento) e que eventualmente ainda serão pagos”, diz a determinação.

Em setembro último, a Justiça pediu a quebra do sigilo bancário de Iran Santana, como parte do processo judicial com seu ex-empresário Allan Jesus. O influenciador deveria entregar todos os extratos de suas contas bancárias, além dos contratos com empresas que fecharam parcerias com ele no período determinado, os últimos 12 meses.

O imbróglio entre Luva e Allan já dura há quase dois anos. De acordo com a decisão judicial atual, Iran deve transferir mensalmente 30% dos rendimentos para o ex-empresário, até que se chegue ao total de R$ 5,2 milhões, valor que seria da multa por rescisão contratual unilateral, no caso, do influenciador. Porém, até o momento, os extratos apresentados por Luva de Pedreiro não condizem com seu status.

Pelo o acordo inicial firmado entre Luva e o empresário, que ainda será julgado, o influenciador teria de pagar R$ 5,4 milhões como cláusula de rescisão unilateral da parceria. Até fevereiro do ano passado, ele havia depositado em juízo o total de R$ 718.616,83.