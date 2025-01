Após desaparecimento, Theo Germaine é encontrado com ‘grave concussão’ na cabeça

Theo Germaine, 32 anos, conhecido pela série “The Politician”, foi encontrado após seu namorado, William Rusan, reportar o seu sumiço no último sábado, 4. O artista não binário foi encontrado na segunda-feira, 6, com uma “grave concussão” na cabeça.

“Theo foi localizado gravemente concussado, com frio e indisposto. Não podemos agradecer suficiente pela ajuda e pelos desejos de melhoras de todos”, agradeceu Rusan, sem revelar as circunstâncias do desaparecimento de Theo.

O parceiro do artista contou que, durante a recuperação, Germaine vai ficar afastado das redes sociais.

“Enquanto Theo estiver recebendo tratamento e se recuperando deste incidente, sua capacidade de lidar com celular será temporariamente diminuída. Ele pode não conseguir retornar a todos rapidamente”, completou.

William afirmou que a privacidade será importante para a recuperação do artista.

“Theo está em casa, seguro e estamos muito aliviados. Ele está com uma concussão grave e provavelmente terá dificuldades com telas por uma ou duas semanas, mas, de resto, está saudável. A família inteira realmente agradece a preocupação de todos”, encerrou.