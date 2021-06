Após desabamento parcial de edifício na Flórida 51 pessoas estão desaparecidas

Por Marco Bello

SURFSIDE, Flórida (Reuters) – Centenas de bombeiros e equipes de resgate vasculhavam toneladas de escombros nesta quinta-feira depois que um edifício residencial de 12 andares à beira-mar desabou parcialmente ao norte de Miami Beach, na Flórida, deixando pelo menos uma pessoa morta e 51 pessoas ainda desaparecidas, informaram as autoridades.

Sally Heyman, comissária do condado de Miami-Dade, disse que as autoridades não conseguiram entrar em contato com 51 pessoas que “supostamente” vivem no prédio.

“Temos 51 pessoas que supostamente estavam lá, mas você não sabe entre as férias ou qualquer outra coisa, então ainda estamos esperando”, disse Heyman à CNN por telefone. “A esperança ainda existe, mas está diminuindo.”

Um oficial do corpo de bombeiros disse que 35 pessoas foram resgatadas do prédio, construído em 1981, incluindo duas que foram retiradas dos escombros enquanto equipes de resgate buscavam sobreviventes com o auxílio de cães farejadores.

O prédio do condomínio em Surfside, na Flórida, cerca de 24 quilômetros ao norte de Miami, tinha mais de 130 unidades, de acordo com a NBC Miami. Autoridades disseram que cerca de 80 delas estavam ocupadas.

Não estava claro quantas pessoas estavam dentro do prédio às 2h (horário local), no momento em que um lado inteiro do prédio se deslocou e foi ao chão.

“É difícil imaginar como isso poderia ter acontecido”, disse o prefeito de Surfside, Charles Burkett, a repórteres. “Prédios não caem simplesmente.”

Uma obra estava sendo feita no topo, disse ele, mas não estava claro se o projeto envolvia algum equipamento pesado.

Imagens de uma emissora de TV de Miami mostraram a equipe de resgate retirando um menino de pilhas de destroços e bombeiros usando escadas de caminhões de bombeiros para resgatar residentes presos nas varandas.

Burkett disse que parte do prédio com varandas voltadas para a praia teve um efeito cascata com um andar desabando sobre o outro.

“A parte de trás do prédio, provavelmente um terço ou mais, está totalmente destruída”, afirmou.

Ele também disse que o desabamento parece ter afetado 30 unidades do prédio.

Barry Cohen e sua esposa foram resgatados do prédio.

“No início, parecia um relâmpago ou trovão”, disse Cohen, ex-vice-prefeito de Surfside e morador do prédio, a repórteres no local. “Mas então continuou –de forma constante por pelo menos 15 a 30 segundos– continuou indo e indo e indo.”

Cohen também disse que havia uma obra no topo do prédio por mais de um mês.

A Polícia de Miami-Dade assumiu o controle da investigação. Mais de 80 unidades de resgate e bombeiros foram acionadas, escreveu o Departamento de Bombeiros do Condado de Miami-Dade em mensagem no Twitter nesta quinta-feira.

Um vídeo de uma testemunha obtido pela Reuters mostrou vizinhos se reunindo do outro lado da rua em meio aos escombros. Pode-se ouvir uma pessoa dizendo: “todo esse edifício aqui, está completamente destruído”.

(Por Marco Bellow em Surfside, Flórida; reportagem adicional de Radhika Anilkumar em Bengaluru, Rich McKay em Atlanta e Peter Szekely em Nova York)

