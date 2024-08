Após desabafo de Vanessa Lopes, entenda relação entre medicamentos e surtos de acne

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 26/08/2024 - 21:52 Para compartilhar:

A ex-“BBB” Vanessa Lopes, de 23 anos, recentemente mostrou nas redes sociais a reação adversa que teve a medicamentos não especificados. Por meio dos stories do Instagram, a influenciadora exibiu o rosto com acne.

“Tive reação a alguns medicamentos, o que me deu uma crise alérgica muito grande e acne. Então, o meu rosto está todo estourado de espinha. Obviamente, isso aqui afeta a minha autoestima, mas, como tudo nessa vida, são fases e não tenho o que fazer a não ser esperar passar e tomar meus medicamentos”, disse.

Relação entre acne e medicamentos

Ao site IstoÉ Gente, a Dra. Mayla Carbone, médica dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), explica que surtos de acne provocados por medicamentos, como o de Vanessa, são “um desafio” e “pedem por uma abordagem cuidadosa e individualizada”.

“É necessário identificar o medicamento responsável pelo surto. Isso geralmente envolve uma revisão do histórico médico do paciente e a consideração dos medicamentos que foram iniciados recentemente ou dos quais a dose foi alterada. Com base nessa identificação, o tratamento pode seguir diferentes direções”, começa a profissional.

Dentre os medicamentos que podem causar acne, ela lista corticoides — que, quando usados por períodos prolongados ou em doses elevadas, podem levar a um quadro de acne esteroide, além de enfraquecer a pele e causar atrofia —, certos anticonvulsivantes e medicamentos para a tuberculose, hormônios, como os usados no tratamento de câncer, e agentes quimioterápicos, que podem causar ressecamento, erupções cutâneas e outras reações adversas. Contraceptivos, segundo a Dra. Mayla, também podem afetar o equilíbrio hormonal.

Para o tratamento, a médica indica, se possível, a suspensão ou substituição do medicamento causador. No entanto, fica o alerta: “Isso deve sempre ser feito sob orientação médica para evitar comprometer o tratamento da condição para a qual o medicamento foi prescrito originalmente”.

“Em paralelo, tratamentos tópicos podem ser uma maneira de controlar a acne, como o uso de cremes contendo peróxido de benzoíla, ácido salicílico ou retinóides, que ajudam a reduzir a inflamação e desobstruir os poros. Em casos mais graves, tratamentos orais como antibióticos ou contraceptivos hormonais podem ser considerados, principalmente se o surto de acne for severo e persistente”, continua a dermatologista.

Por fim, Dra. Mayla ainda recomenda a manutenção de uma rotina adequada de cuidados com a pele, incluindo limpeza suave, hidratação e proteção solar. Também é essencial consultar-se com um dermatologista para avaliar o tratamento mais adequado e monitorar os efeitos colaterais.

Saúde mental x Problemas de pele

A saúde mental também pode estar relacionada ao quadro de acne de Vanessa. Vale destacar que a tiktoker sofreu um quadro psicótico agudo quando esteve confinada na 24ª edição do Big Brother Brasil, reality show da TV Globo.

“O estresse, a ansiedade e a depressão têm sido associados a várias condições de pele, incluindo acne, eczema e psoríase. O estresse pode desencadear ou agravar a acne devido ao aumento da produção de hormônios como o cortisol, que pode estimular as glândulas sebáceas a produzir mais sebo, contribuindo para o desenvolvimento de acne”, enfatiza Dra. Mayla.

E recomenda: “Para controlar esse impacto, é importante adotar uma abordagem que inclua tanto o tratamento da saúde mental quanto o cuidado com a pele. Técnicas para acalmar o estresse, como a meditação, exercícios físicos e terapia, podem ser muito benéfica. Além disso, manter uma comunicação aberta com o seu dermatologista sobre quaisquer fatores de estresse ou questões emocionais pode ajudar a personalizar o tratamento e abordar todos os aspectos da saúde de forma integrada”.