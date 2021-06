Após derrotas, Sylvinho faz treinamento especial com foco no sistema defensivo

Nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, em São Paulo, o Corinthians realizou o segundo treino preparatório para o primeiro compromisso fora de casa neste Campeonato Brasileiro. No domingo, às 16 horas, o time visita o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela segunda rodada da competição nacional.

Assim como na quinta-feira, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do Atlético-GO, na última quarta, realizaram um trabalho regenerativo. As exceções foram o goleiro Cássio e os meio-campistas Camacho e Mateus Vital.

No Campo 3 (Roberto Rivellino), os jogadores participaram do aquecimento. Em seguida, o técnico Sylvinho separou o elenco: os meias e atacantes permaneceram no gramado para um trabalho de movimentação, passes, cruzamentos e finalizações comandado pelo auxiliar técnico Doriva. Enquanto isso, os zagueiros e laterais foram ao Campo 4 (Cláudio Christóvam de Pinho), onde o treinador corintiano preparou uma atividade específica para a linha de quatro defensiva.

Por fim, Sylvinho promoveu um treino técnico em campo reduzido com os jogadores. O Corinthians encerra a preparação para o duelo contra o América-MG na manhã deste sábado. Após o treino, a equipe viaja a Belo Horizonte.

Assim, um possível time titular do Corinthians tem: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Gabriel, Ramiro e Cantillo (Araos); Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Luan (Jô).

