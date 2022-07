Após derrotar o América-MG, São Paulo amplia recorde de vitórias como mandante em mata-matas O elenco de Rogério Ceni, atualmente, possuí as melhores marcas no quesito







A vitória do São Paulo em cima do América-MG, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, ampliou o recorde de maior sequência de vitórias do clube como mandante em mata-matas.



A marca já havia sido quebrada pelo próprio elenco de Rogério Ceni contra a Universidad Católica, pelas oitavas da Copa Sul-Americana. Com o resultado contra o Coelho, o Tricolor agora tem dois jogos de vantagem em cima dos recordes anteriores.

Em três oportunidades, o São Paulo acumulou seis vitórias seguidas em jogos eliminatórios em seus domínios: entre 1932 e 1956, entre 1985 e 1987 e entre 2014 e 2015.

Quanto a disputas no Morumbi, a marca é um pouco menor – mas ainda recorde. Nesta temporada, já são sete vitórias seguidas em partidas de mata-mata na casa tricolor – o duelo contra o Juventude, pela Copa do Brasil deste ano, foi na Arena Barueri. Antes, as melhores marcas eram de seis vitórias, conquistadas entre 1979 e 1981, 1985 e 1987, 1992 e 1993, abril e junho de 2000 e 2014 e 2015.

Na próxima semana, esse número pode aumentar mais ainda. Na quarta-feira (3), o São Paulo encara o Ceará, pelo jogo de ida nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Confira as maiores séries do São Paulo como mandante em mata-matas

Março de 2022 até atualmente – 8 jogos

Abril de 1932 a junho de 1956 – 6 jogos

Dezembro de 1985 a fevereiro de 1987 – 6 jogos

Setembro de 2014 a maio de 2015 – 6 jogos

Maio de 1992 a outubro de 1992 – 5 jogos

Dezembro de 1992 a abril de 1993 – 5 jogos

Maio de 2010 a abril de 2011 – 5 jogos

Maio de 2011 a abril de 2012 – 5 jogos

Fevereiro de 1973 a fevereiro de 1978 – 4 jogos

Novembro de 1980 a abril de 1981 – 4 jogos

Abril de 2000 a maio de 2000 – 4 jogos

Fevereiro de 2001 a maio de 2001 – 4 jogos

Maio de 2012 a agosto de 2012 – 4 jogos

Maio de 2021 a junho de 2021 – 4 jogos

Confira as maiores sequências de vitórias em mata-matas no Morumbi

Março de 2022 a julho de 2022 – 7 jogos

Junho de 1979 a abril de 1981 – 6 jogos

Dezembro de 1985 a fevereiro de 1987 – 6 jogos

Dezembro de 1992 a abril de 1993 – 6 jogos

Abril de 2000 a junho de 2000 – 6 jogos

Setembro de 2014 a maio de 2015 – 6 jogos

Maio de 1992 a outubro de 1992 – 5 jogos

Maio de 2011 a abril de 2012 – 5 jogos

Julho de 1994 a agosto de 1994 – 4 jogos

Dezembro de 1994 a setembro de 1996 – 4 jogos

Fevereiro de 2001 a maio de 2001 – 4 jogos

Maio de 2005 a julho de 2005 – 4 jogos

Maio de 2012 a agosto de 2012 – 4 jogos

Maio de 2021 a junho de 2021 – 4 jogos

