Após derrota, Yuri Alberto fala em recomeço do Inter sob o comando de Ramírez

Yuri Alberto não mostrou muita frustração com a derrota do Internacional para o São Luiz, por 2 a 1, nesta segunda-feira, no Beira-Rio, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. O atacante falou em recomeço sob o comando do técnico Miguel Ángel Ramírez e comemorou o fato de ter voltado a marcar com a camisa colorada.

“Ia ser muito importante a vitória. O time mereceu. Infelizmente tomamos o gol no último lance. Mas feliz com voltar a marcar, com professor novo. Vamos começar tudo do zero. Peguei muitos treinadores. Essa é mais uma experiência para mim. Estou muito feliz”, falou Yuri Alberto, analisando a chegada de Ramírez.

O Inter ainda foi comandado nesta segunda por Fábio Matias, técnico do sub-20. Ainda com uma equipe cheia de jovens da base, o Inter saiu atrás do placar, chegou a buscar o empate, mas acabou sendo derrotado com gol marcado contra pelo zagueiro Thiago Barbosa, aos 49 minutos da etapa complementar.

O resultado fez cair um tabu de 28 anos sem vitória do São Luiz para cima do Inter. A última vez havia sido em 1992, por 2 a 1. Esta também foi a primeira derrota colorada na história para o rival dentro de casa.

Com o resultado desta segunda-feira, o Internacional ficou na quarta colocação, com quatro pontos, atrás de Aimoré (nove), Ypiranga (sete) e do próprio São Luiz (seis).

