Após derrota, Pato diz compreender cobrança da torcida do São Paulo

O São Paulo saiu vaiado do Morumbi após a derrota por 1 a 0 para o Bahia, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira. O atacante Alexandre Pato disse entender a cobrança da torcida.

“Entendo a torcida, ela cobra muito, entendemos a cobrança. Mas temos que fazer o nosso jogo dentro de campo e tentar fazer o nosso melhor. Tenho certeza que logo a bola vai entrar”, disse o jogador.

Pato também comentou que está bem fisicamente. O atacante sofreu uma contusão cervical na partida contra o Flamengo, desfalcou a equipe diante do Fortaleza, atuou o primeiro tempo contra o Bahia no último domingo e aguentou os 90 minutos no reencontro com o Bahia nesta quarta.

“Estou bem fisicamente. Depois de uma pancada que eu tomei, fiquei uma semana parado, voltei e joguei meio tempo. Estou bem. Estou tentando fazer o meu melhor, me esforçando o máximo”, afirmou Pato.

“Estou tentando fazer o gol. Correndo, chutando, fazendo aquilo que todos esperam, que é chutar no gol. Infelizmente a bola parou na trave. Temos o segundo jogo, nada acabou. Vamos para cima”, completou o atacante.

O São Paulo volta a enfrentar o Bahia na próxima quarta-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Antes, a equipe visita o Corinthians neste domingo, em Itaquera, pela sexta rodada do Brasileirão.