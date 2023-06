Após derrota para o Vila Nova, Adilson Batista é desligado do comando do Botafogo-SP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/06/2023 - 22:00 Compartilhe

O técnico Adilson Batista não aguentou mais um resultado negativo à frente do Botafogo-SP. Após a derrota para o Vila Nova, por 3 a 0, dentro de casa, o treinador foi desligado, na noite deste sábado, em comum acordo, do comando do time paulista para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube também comunicou também a saída de Cyro Leães, auxiliar técnico.

Adilson Batista assumiu o Botafogo após a saída de Paulo Baier, ainda no Campeonato Paulista. Sob o comando do ex-zagueiro o time de Ribeirão Preto chegou às quartas do Paulistão, sendo eliminado pelo Red Bull Bragantino, e na terceira fase da Copa do Brasil, caindo para o Santos.

Na Série B, foram 13 jogos, cinco vitórias, três empates e cinco derrotas. O time vinha numa sequência de cinco partidas sem vencer, saindo da cola do G-4 e caindo para a 10ª colocação, com 18 pontos.

Seu último jogo sob o comando do clube, foi neste sábado, na derrota por 3 a 0 para o Vila Nova, no estádio Santa Cruz. O treinador já vinha pressionado pelos resultados, sendo alvo constante da torcida em jogos em casa.

