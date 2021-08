Após derrota para o São Paulo, Umberto Louzer deixa o comando do Sport Treinador campeão da Série B no ano passado com a Chapecoense não conseguiu repetir o bom trabalho no Leão da Ilha

Com o aproveitamento de apenas seis vitórias em 22 partidas onde dirigiu a equipe do Sport, Umberto Louzer não é mais o comandante da equipe. A informação foi confirmada através de comunicado oficial do clube pernambucano.

– O Sport Club do Recife informa que, de maneira tranquila e em comum acordo, o Clube e o técnico Umberto Louzer chegaram a uma solução amigável na qual foi decidida pela saída do treinador. Todos da Diretoria de Futebol do Leão agradecem o período de trabalho com Umberto e sua comissão técnica e desejam sucesso na sua caminhada – informou o Leão.

Apesar do bom trabalho desempenhado por Louzer na última temporada onde dirigiu a Chapecoense, ele não conseguiu estabelecer com a mesma eficiência o estilo de jogo com defesa sólida e ataque eficiente na equipe de Recife.

Os números na retaguarda do rubro-negro são importantes pensando em Campeonato Brasileiro, tendo sofrido apenas 14 tentos em 17 rodadas disputadas. Todavia, o desempenho no ataque é frontalmente inverso, sendo o pior sistema ofensivo da competição com oito gols, fato que pesa bastante para a atual campanha do time que está em 18° lugar com 15 pontos ganhos.

Nesta segunda-feira (23), além de dar início a busca por um novo comandante, o Sport terá de “secar” o Fluminense pensando na distância da equipe para o primeiro time fora do Z4. A equipe carioca tem 17 pontos, em 16° lugar, e recebe em São Januário o Atlético-MG às 20h (de Brasília).

