Após derrota para o Inter, Mano Menezes deixa o comando do Cruzeiro

A derrota para o Internacional, por 1 a 0, no Mineirão, na noite desta quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil, encerrou a passagem de Mano Menezes no Cruzeiro. Após uma reunião com a diretoria ainda no vestiário, o treinador acertou sua saída.

“Eu gostaria de comunicar oficialmente que a gente interrompe o trabalho no Cruzeiro, pois entendemos que esse era o momento. A decisão partiu de uma consciência que as coisas podem piorar e elas não podem piorar. A série de jogos sem vitória, a maneira que a gente está perdendo, são sinais de que algo precisa ser mudado”, disse.

Mano iniciou sua segunda passagem em 2016 – a primeira foi em 2015 – depois de ter deixado o Shandong Luneng, da China, e neste período conquistou quatro títulos: dois da Copa do Brasil (2017 e 2018) e dois do Mineiro (2018 e 2019). No geral, são 111 vitórias, 65 empates e 51 derrotas.

O momento, porém, é bastante delicado. O jogo desta quarta-feira foi o oitavo seguido sem vitória e também sem marcar gols. Além disso, nas últimas 18 partidas, o Cruzeiro conquistou apenas uma vitória. Eliminado nas oitavas de final da Libertadores, o time está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, em 18.º lugar, com dez pontos.

“O futebol que dá é o mesmo que tira. E agora ele resolveu tirar. O balanço é bom. Três anos com quatro títulos é um bom desempenho. Mas o Cruzeiro precisa reagir, hoje precisa vir outro profissional, com outra cabeça, para propor uma reação que não pode mais demorar para acontecer”, afirmou o treinador.

Também presente na entrevista coletiva, o diretor de futebol Marcelo Djian disse que a diretoria vai começar a trabalhar em busca de um substituto a partir de agora. No jogo de domingo, contra o Avaí, em Florianópolis, pela 14.ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro será comandado de forma interina por algum profissional que ainda não foi definido.