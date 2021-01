Após derrota para o Bragantino, torcedores pedem que Muricy cobre elenco São Paulo perdeu por 4 a 2 e internautas pediram presença do coordenador de futebol no vestiário

O líder do campeonato Brasileiro foi derrotado pelo RB Bragantino e internautas pediram para que Muricy Ramalho, que começou seu trabalho como coordenador de futebol do São Paulo no último domingo (03), cobrasse os atletas do clube.

> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e simule os resultados

– Muricy Ramalho chegou ao São Paulo no domingo. 4 dias depois já tem seu primeiro trabalho: Ir no CT e dar aquela chegada nos jogadores… O jogo de hoje é INADMISSÍVEL – desabafou um torcedor.

– Time líder e toma um sapeco desse… tem que cobrar até umas horas mesmo, ficar ouvindo até cansar – contou outro.

E MAIS:

Outro internauta também comparou os xingamentos de Fernando Diniz ao Tchê Tchê com o estilo de Muricy:

– Muricy Ramalho xingava até a mãe do cara e ninguém nunca criticou, foi meu treinador e posso falar isso, hoje esses lacradores querem falar do Diniz e só querem aparecer, vão se ferrar! Futebol é isso e sempre foi assim – comentou.

O comentarista da ESPN Brasil André Plihal também falou sobre a importância da atuação de Muricy dentro do clube e que “não existe ir para um jogo desses sem um jogador de marcação”.

Veja abaixo os tuítes dos internautas:

time líder e toma um sapeco desse… tem que cobrar até umas horas mesmo, ficar ouvindo até cansar — thurz|zɹnɥʇ (@arthurszin) January 7, 2021

Muricy Ramalho xingava até a mãe do cara e ninguém nunca criticou , foi meu treinador e posso falar isso , hj esses lacradores querem falar do Diniz e só querem aparecer , vão se ferrar .!! Futebol é isso e sempre foi assim .!! — Genilson Alves (@GenilsonAlves99) January 7, 2021

Raí e Muricy terão q agir, enquadrar.Ñ existe ir p/um jogo desses sem nenhum jogador de marcação. Ñ existe entrar desatento deste jeito. Ñ existe um téc. dizer o q Diniz falou pro Tchê Tchê. Se a dupla do comando ñ chacoalhar as estruturas do CT, ñ vai existir título brasileiro. — André Plihal (@plihalespn) January 7, 2021

Pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo enfrentará o Santos no próximo dia 10. E o RB Bragantino pega o Atlético Mineiro no dia 11.

E MAIS:

Veja também