Após derrota no Dérbi, torcida do Corinthians protesta e manda recado para o time: ‘É quarta-feira’

Parceria Lance & IstoÉ 13/08/2022 - 22:46 Compartilhe

Com a derrota do Corinthians no clássico contra o Palmeiras, neste sábado (13), pelo Campeonato Brasileiro, a Fiel se mostrou com a paciência no fim.

+ GALERIA – Relembre 10 momentos da segunda passagem de Willian pelo Timão

Após a partida, um grupo de torcedores foram até a porta da Neo Química Arena, na saída da Radial Leste, protestar contra o time.

Gritos tradicionais de cobrança, como ‘time sem vergonha’ e ‘que saudade quando o Corinthians jogava com vontade’ se contrastaram com um recado claro de que a paciência da nação corintiana vai definitivamente acabar caso a equipe não consiga reverter a derrota na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira (17).

No jogo de ida, em Goiânia, o Dragão venceu por 2 a 0. Com isso, Coringão precisará bater os atleticanos por três gols de diferença na volta, em São Paulo, ou levar a decisão para os pênaltis com um triunfo com vantagem de dois gols.

+ Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos



– Bando de c…, quarta-feira virou obrigação – cantou os torcedores durante parte do protesto, que durou cerca de 30 minutos e foi pacífico.

>>> Assine o Premiere no Prime Video e acompanhe todas as emoções do seu clube no Brasileirão<<<



Existia a chance dos torcedores aguardarem a saída do ônibus que levava a delegação corintiana, mas isso não aconteceu. Os presentes, deixaram o local cantando o hino do Timão.

Além do revés do Dérbi e da cobrança pela classificação na Copa do Brasil, também houve a decepção da eliminação corintiana na Libertadores contra o Flamengo, confirmada na última terça-feira (9), no estádio do Maracanã.

Um grupo de aproximadamente 300 torcedores protestaram na porta da Neo Química Arena (Foto: Fábio Lázaro/Lancepress)

E MAIS:

E MAIS: