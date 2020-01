Barcelona demite Valverde e anuncia Quique Setién como novo treinador

O Barcelona anunciou nesta terça-feira a demissão do técnico Ernesto Valverde. A decisão foi tomada pela diretoria do time catalão, que esteve reunida durante toda a tarde desta segunda, no CT do clube, em Barcelona, inclusive com a participação do presidente Josep Maria Bartomeu. Para o seu lugar, o escolhido é Enrique Setién, mais conhecido como Quique Setién, ex-Las Palmas e Betis.

Valverde soma 144 jogos – com 97 vitórias, 32 empates e 15 derrotas – desde que assumiu o comando da equipe catalã em maio de 2017, quando substituiu Luis Enrique. Foram quatro conquistas: dois títulos do Campeonato Espanhol, um da Copa do Rei e um da Supercopa da Espanha.

O problema do trabalho de Valverde foram as duas eliminações consecutivas na Liga dos Campeões da Europa, em 2018 e 2019, quando caiu nos duelos de volta diante da Roma (quartas de final) e Liverpool (semifinal), por 4 a 1 e 4 a 0, respectivamente.

Apesar do desempenho irregular, Valverde deixará o Barcelona na liderança do Campeonato Espanhol (40 pontos, ao lado do Real Madrid) e classificado em primeiro lugar no Grupo F na Liga dos Campeões. A gota d’água foi a derrota para o Atlético de Madrid por 3 a 2, na semana passada, pela semifinal da Supercopa da Espanha, em duelo realizado na Arábia Saudita.