Após derrota na estreia, Sylvinho diz que objetivo do Corinthians no Brasileirão é ‘brigar por pontos’

Após derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste domingo (30), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Sylvinho, que fez a sua estreia no comando do Corinthians contra o Dragão, não quis estipular uma meta para o clube na competição nacional.

Segundo o treinador, o objetivo do Timão é por pontos e que irá variar muito durante o Brasileirão.

– Nós aqui vamos lutar por pontos, pela melhoria dos atletas, por estar disputando, brigando, lutando e o tempo vai dizer, assim como para os demais clubes. Ninguém sai com essa ideia, não vejo assim. Vamos variar muito na tabela assim como foi no Campeonato Brasileiro passado – disse Sylvinho em entrevista coletiva virtual concedida após o revés.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians

Em relação ao resultado negativo contra o clube goiano, a leitura do treinador corintiano foi de um time que iniciou mal a partida, mas melhorou e não soube aproveitar as chances criadas.

– Começamos mal, acertamos, melhoramos, tivemos chances, aí tomamos um gol faltando minutos para acabar o primeiro tempo.

De acordo com Sylvinho, mesmo não conseguindo a vitória, os atletas entregaram tudo o que foi proposto para a partida.

– Sobre entrega e estratégia de jogo, os jogadores entregaram tudo que pedimos. Mesmo com pouco tempo, entenderam. Tanto a parte defensiva, a definição, as bolas paradas. Óbvio que entra a parte técnica do jogo, que ninguém consegue prever.

Corinthians e Atletico-GO voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (2), mas dessa vez pela Copa do Brasil. O confronto será novamente em Itaquera e válido pelo jogo de ida da terceira fase do torneio mata-mata.

Sylvinho foi derrotado em sua estreia como técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

