Após derrota, Mosquito diz que duelo contra o Fluminense é ‘jogo da vida’ para o Corinthians

O técnico Vítor Pereira optou por uma escalação inicial alternativa na derrota do Corinthians para o Fortaleza, neste domingo (21), pelo Campeonato Brasileiro, muito por conta do duelo decisivo contra o Fluminense, nesta quarta-feira (24), pela ida da semifinal da Copa do Brasil.

Ainda que considerasse a partida deste meio de semana ‘o jogo da vida’, Mosquito disse que os atletas que entram em campo, independentemente do confronto, precisam dar conta do recado.

– Claro que não (sentiu as mexidas no time). Somos jogadores do Corinthians. Independente de quem jogar, temos que dar conta do recado. Acho que estávamos fazendo bom jogo, infelizmente tomamos o gol que definiu o jogo. Era jogo de detalhes, tentamos buscar, infelizmente não conseguimos – disse o jogador ao Premiere, na saída de campo.

– Foco total na quarta-feira, que é o jogo mais importante. Vamos pra cima para buscar esse título. É o jogo da nossa vida. Temos dois jogos, temos que ir lá para jogar, mas sabemos que não vai se definir no primeiro jogo. É tentar conseguir uma boa vantagem para o jogo de volta – acrescentou.

Para estar bem no jogo contra o Flu, atletas como Fagner, Gil, Fábio Santos, Renato Augusto e Yuri Alberto iniciaram a partida no banco de reservas. Deses, somente Renato e Yuri entraram no segundo tempo.

