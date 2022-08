Após derrota, Manchester United mira contratação de meia

Parceria Lance & IstoÉ 08/08/2022 - 8:21 Compartilhe

O Manchester United mira a contratação do meia Adrien Rabiot, segundo o “The Athletic”. O jogador da Juventus é um pedido do técnico Erik ten Hag, que sente a necessidade de contratar um nome para o setor nesta janela de transferências.

O atleta francês tem contrato com a Velha Senhora até 2023 e pode ser negociado para não deixar o clube de Turim sem custos no próximo ano. Mas antes, o Manchester United precisa entender as demandas do entorno do jogador.

No início da janela de transferências, os Red Devils focaram na chegada de Frenkie de Jong. No entanto, o meia do Barcelona recusou as investidas dos ingleses e optou por seguir na equipe da Catalunha.

Aos 27 anos, Rabiot teve um papel importante com a Juventus na última temporada. O meia participou de 45 partidas, mas contribuiu com apenas duas assistências.

