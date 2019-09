Após derrota, jogadores do Atlético-MG apostam em classificação à final

Apesar de ter saído na frente no placar, o Atlético-MG deu um passo para trás rumo a decisão da Copa Sul-Americana. Isso porque, na noite desta quinta-feira, o time mineiro visitou e acabou derrotado, de virada, pelo Colón-ARG, por 2 a 1, no Estádio Cementerio de Elefantes.

Apesar do resultado adverso, o goleiro Cleiton, que foi um dos destaques da equipe, afirmou que acredita na classificação da sua equipe, que vai jogar o segundo jogo das semifinais em casa.

“Vamos jogar em casa o segundo jogo e a classificação ainda está em aberto. Fizemos um primeiro tempo perfeito e sabíamos que no segundo tempo eles viriam para cima. Tomamos gols em duas infelicidades. Mas agora é aprender com os erros, já que temos total condições de reverter. Sabemos que uma vitória simples, por 1 a 0, pode levar nossa equipe à decisão”, disse o defensor.

Chará, autor do único gol mineiro no jogo, seguiu a mesma linha do companheiro. E ainda pediu apoio da torcida no segundo jogo. As duas equipes voltam a se encontrar na próxima quinta-feira, desta vez no Brasil, no Mineirão, às 21h30.

Por conta da vantagem do “gol fora”, o time mineiro joga por uma vitória simples por 1 a 0. Enquanto os argentinos avançam com o empate.

“Apesar da derrota, um gol fora de casa é importante. Sabíamos que seria um jogo difícil aqui, mas de qualquer forma, tudo ainda está em aberto. Agora vamos jogar em casa. Sempre importante a torcida ao nosso lado, quero dar alegria para eles. Vamos avançar”, concluiu o atacante.