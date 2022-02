Após derrota em clássico, Atlético-GO demite técnico Marcelo Cabo

Chegou ao fim, nesta segunda-feira, a terceira passagem do técnico Marcelo Cabo no comando do Atlético-GO. Depois de duas derrotas seguidas neste início de Campeonato Goiano, a última delas no clássico para o Vila Nova por 3 a 2, o treinador decidiu entregar o cargo e comunicou sua saída do clube em uma postagem nas redes sociais.

“Quero agradecer a todos os profissionais com quem tive a honra de trabalhar, ao grupo de jogadores e aos torcedores que, em todos os momentos, sempre apoiaram e colaboraram em minhas passagens pelo Dragão. Desejo ótima sorte a todos”, escreveu o técnico em sua conta oficial no Instagram.

O anuncio oficial junto ao clube aconteceu horas depois, após uma reunião com o presidente Adson Batista. “O Atlético Clube Goianiense informa o desligamento do técnico Marcelo Cabo e do auxiliar Gabriel Cabo. Marcelo Cabo tem uma história vitoriosa no Atlético e se despede de maneira pacífica e harmoniosa.”

O clube ainda informou que, enquanto não contrata um novo treinador, Eduardo Souza, membro da comissão técnica permanente, irá comandar a equipe. Nessa terceira passagem, Cabo comandou o time goiano em doze jogos, sendo oito na reta final do Brasileirão e quatro neste início de 2022.

Saiba mais