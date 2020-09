Após derrota do São Paulo, Pato vai à rede social e sofre críticas de torcedores

Alexandre Pato causou polêmica em seu perfil no Twitter na noite desta terça-feira, após a derrota por 4 a 2 do São Paulo para a LDU, pela fase de grupos da Copa Libertadores. Atualmente sem clube, o jogador postou uma mensagem de “boa noite, galera” logo depois do apito final da partida em Quito. Imediatamente, torcedores do São Paulo reagiram contra a postura do atacante.

Ao ser questionado para quem era a mensagem, Pato respondeu a um seguidor dizendo que era “para todos”. Apesar de o atacante não ter feito qualquer menção ao São Paulo, os torcedores encararam a manifestação como um deboche.

Pato deixou o São Paulo no dia 19 de agosto. Ele tinha contrato com o clube até 2022, mas não vinha sendo utilizado pelo técnico Fernando Diniz. Em 2020, Pato marcou quatro gols em 13 jogos pelo São Paulo. Nas duas passagens do atacante pelo clube, foram 47 gols em 136 partidas. Aos 30 anos, o atacante chegou a negociar com o Internacional e não chegou a um acordo.

Sem Pato desde agosto, o São Paulo viu sua situação ficar bastante complicada na Libertadores. Com a derrota para a LDU, a equipe tricolor não depende apenas de si para avançar às oitavas de final. O time está em terceiro lugar do Grupo D, com quatro pontos. O River Plate está em segundo, com sete, e a LDU lidera, com nove. Faltam mais duas rodadas, e o São Paulo terá pela frente o River, na Argentina, e o lanterna Binacional, no Morumbi.

