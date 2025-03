Após derrota do Corinthians no Equador, relembre confrontos que foram revertidos

O Corinthians se complicou na Libertadores. Na noite da última quarta-feira, 05, a equipe perdeu o confronto de ida da terceira rodada da competição por 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil e agora precisa reverter a desvantagem no jogo da volta, dia 12, na Neo Química Arena.

A derrota acachapante não foi por acaso. Durante os 90 minutos a equipe equatoriana comandou as principais ações do confronto e o Corinthians foi presa fácil. A frágil marcação no meio campo e os erros constantes na linha defensiva explicam o placar expressivo.

Para avançar à fase de grupos, o Timão precisa vencer por três de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou aplicar uma goleada por mais de quatro gols para se classificar diretamente.

Reverter o placar aplicado em Guayaquil seria inédito para o Corinthians. Em mata-mata da Libertadores, apenas uma vez, em 12 oportunidades, o clube paulista conseguiu recuperar o prejuízo e avançar na competição depois de perder fora de casa no primeiro jogo.

A única “remontada” do Corinthians ocorreu em 2000, quando o Alvinegro perdeu o primeiro jogo para o Rosário Central por 3 a 2 na Argentina e venceu o confronto decisivo pelo mesmo placar, derrotando os “hermanos” na decisão por pênaltis.

Entretanto, quando o clube sofreu uma derrota por três ou mais gols no primeiro jogo, como foi no Equador, o Corinthians não teve a mesma sorte. Além disso, em apenas três oportunidades na história da Libertadores um placar como esse foi revertido:

1993: El Nacional 3 x 0 Sporting Cristal (ida) – Sporting Cristal 4 x 0 El Nacional (volta);

2000: Nacional-URU 3 x 0 Bolívar (ida) – Bolívar 3 x 0 Nacional (clube boliviano avançou nos pênaltis);

2012: Deportivo Quito 4 x 1 Universidad de Chile (ida) – Universidad de Chile 6 x 0 Deportivo Quito (volta);

Apesar de parecer uma tarefa quase “impossível”, o torcedor pode se apegar a essas e outras reviravoltas, como viradas diversas do próprio clube em outras competições e também em grandes retomadas históricas do futebol brasileiro e mundial.

Corinthians x Cianorte – 2005



Uma das “viradas” mais marcantes da história do Corinthians ocorreu em 2005, em confronto pela Copa do Brasil. Depois de ser surpreendido e derrotado pelo Cianorte, do Paraná, por 3 a 0 no jogo de ida, o Timão ,precisou reverter o resultado da mesma maneira que terá de enfrentar contra o Barcelona.

No Pacaembu, o Corinthians foi determinado a evitar um vexame histórico, mas não teve vida fácil. A Timão abriu o placar no começo do jogo, mas cedeu o empate poucos minutos depois. Por conta do gol qualificado fora de casa, a equipe paulista precisou abrir quatro gols de vantagem para se classificar.

Com grande atuação de Roger Flores e Tevez, que marcaram dois gols cada, o Corinthians reverteu a situação e venceu o confronto por 5 a 1, garantindo a classificação. Gustavo Nery, aos 33 minutos do segundo tempo, foi o responsável por decretar o avanço.

Corinthians x Goiás – 2008

Outra classificação que parecia improvável para o Corinthians foi nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2008. Enquanto o clube paulista brigava para voltar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Goiás tinha um bom desempenho na Serie A do torneio.

No jogo da ida do confronto, em Goiânia, a equipe da casa jogou melhor e venceu por 3 a 1, com dois gols de Paulo Baier.

Com a derrota, o Corinthians precisava vencer por pelo menos três gols de diferença sem precisar depender do gol qualificado.

A postura totalmente diferente do jogo da ida fez com que a equipe resolvesse a parada ainda na primeira etapa. Com gols de Diogo Rincón (duas vezes), André Santos e Herrera, o Corinthians abriu 4 a 0 com 30 minutos do primeiro tempo e segurou o resultado até o fim, garantindo a classificação para às quartas de final.

Corinthians x Atlético Goianiense – 2022

Em um cenário mais recente, em 2022, o Corinthians precisou recuperar uma situação desfavorável novamente na Copa do Brasil. Depois de perder para o Atlético Goianiense por 2 a 0 no primeiro jogo das quartas de final, o Timão fez valer o mando de campo no jogo da volta e goleou.

Apesar do placar final de 4 a 1, suficiente para garantir a classificação à semifinal, o duelo não foi fácil. Até os 40 minutos do primeiro tempo o placar ainda apontava 0 a 0, quando Gil marcou de cabeça e abriu a contagem.

Na segunda etapa, brilhou a estrela de Yuri Alberto, uma das principais esperanças do torcedor corintiano para o jogo de volta contra o Barcelona na pré-Libertadores. O atacante, que ainda não havia marcado com a camisa do Alvinegro, desencantou e fez um “hat-trick” (três gols no mesmo jogo). O Atlético ainda descontou com Wellington Rato, mas o 4 a 1 no placar assegurou a classificação do Timão.

Atlético Mineiro – Copa do Brasil 2014

Além do Corinthians, diversos clubes do futebol brasileiro e também do cenário internacional conseguiram reverter situações que pareciam improváveis.

O Atlético Mineiro, por exemplo, repetiu a dose na Copa do Brasil em 2014. Primeiro, reverteu uma derrota por 2 a 0 no jogo da ida contra o próprio Corinthians, vencendo o segundo confronto por 4 a 1 nas quartas de final do torneio.

Na semifinal, enfrentou a mesma circunstância. Depois de perder para o Flamengo no Maracanã por 2 a 0 no primeiro jogo, precisou novamente vencer por 4 a 1 em Belo Horizonte para avançar à decisão.

Barcelona x PSG – 2017

No cenário internacional, as reviravoltas também acontecem, especialmente na Champions League. Recentemente, o Barcelona foi protagonista em diversas delas, tanto buscando a vitória, como sendo derrotado de maneira acachapante.

Em 2017, nas quartas de final da principal competição da Europa, o Barcelona foi o grande protagonista de uma das viradas mais épicas da história. Diante do PSG, o clube catalão precisou reverter um sonoro 4 a 0, aplicado pelos franceses no primeiro confronto.

Capitaneados por Messi, Neymar e Luis Suárez, o Barcelona lutou até o final e conseguiu a classificação praticamente no último lance da partida. À época, o gol qualificado fora de casa ainda valia na competição e, depois de tomar um gol quando vencia por 3 a 0, precisou aplicar uma goleada de 6 a 1 para conseguir a classificação.

Liverpool x Barcelona – 2019

Em 2019, dois anos depois de uma das maiores “remontadas” da história, foi a vez do Barcelona sofrer uma virada marcante. Em confronto contra o futuro campeão, o Barcelona perdeu a semifinal para o Liverpool mesmo depois de vencer o primeiro jogo no Camp Nou por 3 a 0.

A virada e a classificação para a final parecia impossível, mas o Liverpool mostrou a força do elenco e da torcida, fazendo valer o mando de campo no jogo da volta.

Contando com uma noite inspirada do goleiro Alisson para segurar as pontas quando exigido e com uma grande atuação de Wijnaldum e Origi, que marcaram dois gols cada, o Liverpool venceu o confronto decisivo por 4 a 0 e chegou à decisão do torneio.