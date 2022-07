Após derrota do Corinthians diante do Ceará, Vítor Pereira diz: ‘Time se perdeu’ Alvinegro saiu na frente com gol de Róger Guedes com três minutos de jogo, mas sofreu a virada para o Ceará, por 3 a 1, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro

O Corinthians precisou de apenas três minutos em campo para abrir o marcador no Castelão diante do Ceará. Róger Guedes foi eficiente e marcou um golaço, no entanto, a equipe caiu de rendimento e viu o Vozão crescer diante de sua torcida. Resultado: 3 a 1 para os donos da casa, o que pode custar a vice-liderança do Timão ao final desta rodada do Campeonato Brasileiro.

– Antes de mais nada, dar os parabéns para o time do Ceará. Penso que foram os justos vencedores, apesar de termos entrado bem no jogo, a equipe fez um grande gol, com o Róger, teve uma ou outra transição que poderíamos concluir com o segundo gol. E, de fato, a partir dos 10 minutos o time se perdeu – avaliou o treinador português.

– Infelizmente, no jogo anterior não conseguimos gerir como pretendíamos e a equipe acusou desgaste. Estamos habituados com que os jogadores, com as adversidades que têm encontrado, estão conseguindo gerir os problemas, mas hoje não conseguiram. Mérito do Ceará, mas claramente nós aparecemos com desgaste. É dar os parabéns para o adversário – disse Vítor Pereira.

O comandante alvinegro também comentou sobre o número baixo de finalizações de sua equipe. Segundo ele, com exceção dos primeiros minutos, a equipe não conseguiu render o esperado.

– Tirando os primeiros 10 minutos a equipe não conseguiu. Tentou, lutou, mas não conseguiu. Muito desgaste, infelizmente não nos permitiu lutar pelos três pontos como pretendíamos. O que nos preocupa agora é recuperá-los o mais rápido possível – afirmou o técnico.

